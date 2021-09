O Benfica alcançou o sétimo triunfo consecutivo na Liga ao bater o V Guimarães por 3-1, no D. Afonso Henriques.



Roman Yaremchuk marcou os dois primeiros golos das águias, que chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0. Na etapa complementar João Mário fez o 0-3 antes de o Vitória reduzir por Bruno Duarte, da marca de grande penalidade.



Com esta vitória, os encarnados chegaram aos 21 pontos na Liga e lideram com mais quatro pontos que FC Porto e Sporting. Por sua vez, o Vitória é décimo colocado com sete pontos.