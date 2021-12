A FIGURA:Sauer

De bola parada, o esquerdino colocou várias bolas venenosas na área, mas foi de pé direito que que assinou um dos lances mais perigosos do Boavista no primeiro tempo. Peça influente dos axadrezados, o brasileiro ajudou a equilibrar a equipa na sua organização e teve astúcia para lançar várias vezes o ataque. No tal momento em que é forte, na bola parada, iniciou o lance do golo boavisteiro.

O MOMENTO: golo de Ilori (85’)

Livre superiormente cobrado por Sauer para a uma área do Vitória em polvorosa. A bola cai em zona aflitiva para a defesa, e à terceira tentativa, já depois de a bola ter ido ao ferro, é o defesa Ilori a ter argumentos para encostar para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Ilori

Prestação discreta do central que, sem comprometer, acaba por se destacar no capítulo ofensivo ao marcar o golo que vale um ponto para a equipa do Bessa.

Tiago Silva

Sempre ligado à corrente no meio campo do Vitória de Guimarães, acrescentando músculo defensivamente e distribuindo o jogo com critério. Baixou várias vezes à primeira fase de construção do conjunto de Pepa.

Peter Musa

O croata travou um duelo interessante com os defesas do Vitória. Contemporizou bem na espera pelos colegas e teve também os argumentos necessários para esticar o jogo axadrezado em velocidade.

Lameiras

Com a concorrência afastado do encontro, foi a vez de Lameiras ir a jogo. O extremo foi sempre solução, demonstrou uma enorme disponibilidade criou perigo. Quer na direita quer na esquerda, Lameiras arranjou argumentos para fazer o jogo fluir e abriu caminho ao golo do Vitória.