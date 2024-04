A FIGURA: Jorge Fernandes

Amarelado cedo na partida – logo aos 18 minutos – o central não se inibiu e partiu para uma prestação segura, quer defensivamente quer, essencialmente, ofensivamente. Num setor recuado a três, e depois a quatro, esteve sempre no controlo das operações, conseguindo ainda resgatar um ponto com aquele que foi o seu primeiro golo esta temporada.

O MOMENTO: golo de Jorge Fernandes (90+6’)

Pontapé de canto apontado por Nuno Santos numa das últimas jogadas do encontro, com o esférico a ser colocado de forma tensa na zona do penálti. Jorge Fernandes saltou mãos alto do que toda a gente, ganha o duelo direto com o seu marcador e desvia de Ricardo Velho, assinando o empate final

OUTROS DESTAQUES

Belloumi

O argelino de 21 anos foi um dos principais desestabilizadores do Farense, a partir do lado direito do ataque. Está na abertura para Pastor no lance do golo, e ganhou espaço em mais uma série de lances.

Nuno Santos

Aposta de Álvaro Pacheco a partir do banco de suplentes, ao intervalo, o extremo conseguiu ajudar a mexer com o jogo. Dinamizou o ataque do Vitória, conferindo-lhe maior versatilidade. Aponta o canto que dá o empate.

Bruno Duarte

O brasileiro marcou à ex-equipa, abanando as redes adversárias pelo terceiro jogo consecutivo. Um golpe certeiro de cabeça a coroar um jogo competente e de muita luta.

Bruno Gaspar

Começou no lado direito e acabou do lado esquerdo, sempre com o mesmo ritmo. Foi dos jogadores mais influentes na manobra ofensiva do Vitória, com vários cruzamentos perigosos.