FIGURA: Pepê

A jogar numa posição que não é a sua de origem, mas à qual se tem habituado nos últimos jogos, o médio tem-se destacado pela forma como conduz a primeira fase de construção dos vimaranenses. Evidencia-se pela capacidade de passe e pela forma como vai crescendo na À frente dos defesas. Apontou o golo que valeu, na altura, a vantagem ao V. Guimarães na transformação de um castigo máximo. Sexto golo da temporada do médio.

MOMENTO: golo de Gabrielzinho (53’)

Nuno Santos está na génese da jogada ao lançar Gabrielzinho, o extremo fez depois o resto. Iludiu a marcação de Pepê e ficou na cara de Douglas, ainda que ligeiramente descaído para o lado esquerdo, atirando sem dificuldades para o fundo das redes. Valeu o empate aos cónegos.

POSITIVO: “Força Kiko”

Os jogadores do V. Guimarães entraram em campo com uma camisola com a mensagem “Força Kiko”. Tratou-se de uma mensagem para um jogador da formação do clube, de doze anos de idade, que recentemente viu ser-lhe diagnosticado um problema de saúde. No festejo do golo Pepê voltou a mostrar essa mensagem.

OUTROS DESTAQUES

Victor Garcia

Tirou Sacko do onze e fez por merecer a aposta, sendo um dos jogadores do V. Guimarães com mais intensidade no jogo. Atacou com afinco, tirando vários cruzamentos, e defendeu com tudo. Corte providencial nos minutos iniciais a evitar o remate de Gabrielzinho.

Bilel

Interpretou na íntegra a estratégia do Moreirense. Tapou espaços, posicionou-se de forma competente e quando teve bola foi vertical pelo seu flanco. Deixou Florent em maus lençóis por várias ocasiões.

Marcus Edwards

Mesmo decidindo muitas vezes mal, perdendo lances potencialmente perigosos, foi dos elementos que mais desequilibraram na equipa montada por Ivo Vieira. Cavou a grande penalidade que deu o golo ao V. Guimarães.

Alex Soares

O elo de ligação da equipa montada por Ricardo Soares. Com um trabalho muitas vezes invisível de ocupação de espaços, ajudou na manobra defensiva e esteve também muito ativo a participar no ataque.