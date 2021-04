FIGURA: André Almeida

Jogo completo no meio campo, perfumando o jogo do V. Guimarães. Queimou linhas, transportou a bola e a equipa para a frente, ganhou espaços e serviu convenientemente os colegas. Para pintar o quadro com a pincelada final, o toque que transformou uma boa exibição numa obra de arte assinou um grande golo. Momento do jogo, remate de levantar qualquer estádio, o segundo da época do médio.

MOMENTO: golo de André Almeida (30m)

Uma autêntica bomba do médio, do meio da rua a tranquilizar o Vitória. Suliman recupera rápido o esférico no meio campo deixando a equipa de Bino Maçães em boa posição. Com tempo, André Almeida encheu-se de fé e apontou um grande golo. Pasinato nada pôde fazer para travar o disparo.

OUTROS DESTAQUES

André Amaro

Subido da equipa B, o jovem central estabeleceu-se no eixo da defesa e esta sexta-feira estreou-se a marcar na equipa principal. Boa prestação defensiva, culminada com o golo de cabeça que abriu o marcador.

David Simão

Manteve-se no onze dos cónegos e foi dos mais ativos no centro do terreno, a fazer o transporte do esférico entre setores. Auxiliou defensivamente e destacou-se na construção de jogo, com destaque nas bolas paradas.

Sacko

A jogar na direita mas mais solto, sobre o meio campo num sistema com defesa a três, o lateral mostrou-se particularmente ativo. Atacou muito, principalmente no primeiro tempo, tirando uma série de cruzamentos perigosos.

Filipe Soares

Aposta na segunda metade, o médio veio acrescentar capacidade de desequilíbrio ao Moreirense. Lançou vários ataques e conquistou várias faltassem zonas potencialmente perigosas.