Um golo do atacante brasileiro Anderson Silva, no início da segunda parte, devolveu o V. Guimarães aos triunfos na receção ao Santa Clara no jogo que abriu a 6.ª jornada da Liga. Num embate estranho, após três derrotas, a equipa vimaranense foi superior aos açorianos e, apesar das dificuldades, segurou os três pontos.

Com uma defesa composta por três elementos de 20 anos, dois deles estreantes, o Vitória foi mais equipa, mas sentiu dificuldades perante a organização do Santa Clara. Desfez o nulo num lance de bola parada, voltando ao registo dos triunfos pela margem mínima, tal como aconteceu nas duas rondas iniciais.

Após o primeiro triunfo, na última jornada, o Santa Clara continua sem somar qualquer ponto fora de portas e sem vencer no D. Afonso Henriques em jogos da Liga Perdeu-se em estratégias para jogar com os adeptos adversários e para retardar o jogo, atrasando os atributos técnicos que até possuiu.

Muitos truques, pouco futebol

O figurino do encontro vincou-se desde início: iniciativa para a equipa da casa, Santa Clara na expetativa. Dentro deste quadro as entrelinhas tiveram vários traços distintivos. O primeiro é, desde logo, o início de jogo muito pobre, de parte a parte, sem que na primeira metade se registassem lances de perigo.

Lento nos seus processos e sem capacidade para pegar no jogo no meio campo, a iniciativa do Vitória fez-se essencialmente no setor mais recuado, com longas trocas de bola entre os centrais sem capacidade efetiva para progredir no terreno e chegar a zonas em que pudesse, efetivamente, causar calafrios.

Por sua vez, o Santa Clara procurou enervar o adversário com vários truques, fez um jogo quezilento, a retardar as reposições de bola em jogo e sem pressa para construir. O conjunto de Mário Silva foi organizado defensivamente, fez por estar compacto tendo como preocupação primordial manter a bola longe da sua área.

Bola parada faz a diferença a abrir

A segunda parte começou praticamente com o golo do Vitória de Guimarães, na sequência de um pontapé de canto. Um golo que teve o condão de mudar ligeiramente o jogo, passando-se a jogar a um ritmo mais acelerado. Tiago Silva colocou a bola no coração da área, sem salta Anderson Silva desviou para o fundo das redes.

Ficou aberto o jogo. O Santa Clara demonstrou atributos técnicos que estava escondidos até então, procurando chegar ao golo. Com Jhonston em campo, lançado ao intervalo, o Vitória teve a seguir ao golo o seu melhor momento num período que ameaçou ser agradável.

Ameaçou, apenas. Rapidamente o Vitória – vindo de três derrotas – sentiu o peso de ter de segurar o resultado, enquanto que, apesar de melhorar, o Santa Clara não era perspicaz o suficiente para fazer a diferença. Triunfo justificado do V. Guimarães, que desde o início assumiu a luta pelos três pontos.