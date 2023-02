A FIGURA: Alisson Safira

Voltou a ser decisivo no Vitória, definindo o dérbi minhoto. O avançado brasileiro está nos dois momentos que definem o jogo. Sofre a falta que dá a grande penalidade e a expulsão de Niakité e comum golpe de cabeça fez o segundo da noite, ampliando a vantagem dos vimaranenses. Algo quezilento, Safira destaca-se com o gesto técnico que o levou a marcar o terceiro golo

O MOMENTO: penálti, expulsão e golo (31’)

Lance capital no jogo, com o Vitória de Guimarães a colocar-se na frente do marcador e a ficar com mais um jogador em campo. Niajaté, que já tinha amarelo, foi muito imprudente na forma como abordou o lance na área com o braço, com Safira a ser derrubado. Num ápice o Sp. Braga fica em inferioridade numérica e em desvantagem no marcador. Tiago Silva não perdoou na marca dos onze metros.

OUTROS DESTAQUES

Victor Gómez

Continua num grande momento de forma, não sendo pelo seu flanco que o Sp. Braga abriu brechas. Abriu várias vezes espaço pelo seu corredor, chegando a terrenos adiantados para cruzar para a área.

Dani Silva

Foi substituído instantes antes do intervalo, com queixas físicas. Até lá estava a ser um dos melhores da equipa de Moreno, com clarividência e a ter capacidade para ganhar metros com a bola controlada. Sacou o primeiro amarelo a Niakaté.

Castro

Entrou ao intervalo para robustecer o meio campo para uma luta que se previa desigual. Acrescentou músculo e com dez para dez em campo acabou por ser um elemento importante na manobra do Sp. Braga.

Ibrahima Bamba

Sobressaiu quando a equipa precisou. O Sp. Braga estava por cima no jogo, ameaçava fazer desmoronar o castelo, mas o jovem defesa vestiu a pele de bombeiro e fez vários cortes providenciais a segurar a vantagem.