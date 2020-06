FIGURA: Marcus Edwards

Soltou, uma vez mais, o seu génio no D. Afonso Henriques. Pena não haver adeptos na bancada para o aplaudir de pé. Pura classe a abrir o ativo com uma jogada individual na qual desencravou um jogo que nem atava nem desatava. Um golo para ver e rever, o momento do jogo, do extremo inglês do V. Guimarães. Oitavo golo da temporada, a evidenciar toda a sua qualidade individual.

MOMENTO: magia de Edwards (30’)

Momento de génio a definir o encontro. Marcus Edwards encarou os adversários que lhe apareceram pela frente e adiantou o Vitória no marcador. Primeiro driblou Semedo, depois Jubal. Esperou que o defesa central se recompusesse para o centar no relvado com nova finta de corpo antes de rematar com o pé esquerdo para o fundo das redes. Vale a pena ver e rever a obra de arte do inglês.

NEGATIVO: duas expulsões nos descontos

Guedes e Sílvio, de cabeça perdida, acabaram expulsos nos descontos por vermelho direto depois de recurso ao VAR. Numa fase em que o jogo estava definido, dois lances intempestivos com entradas menos apropriadas deixaram o V. Setúbal reduzido a oito elementos, depois de Leandrinho já ter sido expulso também por uma entrada dura.

OUTROS DESTAQUES

Mikel Agu

Não jogava há mais de meio ano, cumprindo os primeiros minutos de 2020. Deu músculo ao meio campo do V. Guimarães, algo que vinha a faltar nos últimos jogos. Ganhou muitas bolas, equilibrou o miolo e construiu. Recupera a bola para lançar Edwards para o golo.

Semedo

Fez-se valer da sua experiência para ser uma peça importante na equipa montada por Julio Velázquez. Tentou dar critério aos sadinos na construção e jogo e fez um corte providencial na primeira metade a evitar o remate de Ola John.

Suliman

Estreia a titular do defesa central internacional pelas camadas jovens inglesas. Sereno ao lado de Venâncio, o jogador de 22 anos não foi propriamente ousado, mas também não comprometeu e teve uma prestação serena.

Éber Bessa

Dos mais esclarecidos do Vitória de Setúbal, notando-se outro tipo de trato ao esférico quando este lhe chegou aos pés. Tentou a sua sorte de livre e em remates de meia distância, mas sem sucesso.

Ouattara

Lançado na segunda metade, apostou na irreverência para se estrear a marcar. O jovem jogador do Burquina Faso selou o resultado final com um chapéu de belo efeito nos minutos finais do encontro.