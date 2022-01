O Vizela recebe este domingo (15h30) o Vitória de Guimarães em encontro referente à 20.ª jornada da Liga. O técnico Álvaro Pacheco espera que a sua equipa «dê continuidade» às boas exibições.



«Queremos dar continuidade às nossas boas exibições, mas principalmente ao último resultado com a conquista de pontos. Para isso, temos de estar muito concentrados, frente a um bom adversário, bem orientado, com bons executantes. Prevejo um jogo emotivo, bem disputado entre duas equipas que vão querer ganhar a partida», disse o treinador.



Álvaro Pacheco enalteceu a qualidade do V. Guimarães: «Gosto de olhar para último jogo, e aí tiveram um bom triunfo [3-1 frente ao Estoril]. Conseguiram lidar com as adversidades, mostraram ser uma equipa muito consistente e compacta. Tem boas dinâmicas, um bom treinador e bons executantes, principalmente no ataque, onde conseguem desequilibrar.»



O técnico admite que o duelo entre vizinho será «especial para os adeptos e para a cidade», mas «vale apenas três pontos que poderão ser preciosos nas contas finais do campeonato.»