A FIGURA: GUEDES

Cumpriu apenas o segundo jogo como titular nesta edição da Liga e foi pela primeira vez opção inicial sob o comando de Julio Velázquez. Não teve uma noite fácil: sozinho no eixo do ataque, no meio de uma cortina três centrais e pouco servido pelos companheiros. Mas esteve lá quando foi preciso e finalizou com sucesso numa excelente finalização de cabeça.

O MOMENTO: Guedes voa para o golo. MINUTO 39

O Belenenses estava por cima do jogo e até já tinha acertado no ferro. Na sequência de uma boa combinação pela direita, Sílvio cruzou para a área e Guedes correspondeu com um golpe certeiro. Depois disso, o Vitória cerrou os dentes para defender os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

André Sousa: esteve no melhor que o Belenenses produziu nos 45 minutos iniciais. Assistiu Cassierra para um remate do avançado ao ferro esquerdo e já depois do golo de Guedes ficou a centímetros do empate, num livre descaído à procura de um desvio de um companheiro que não surgiu e que terminou com a bola novamente num dos ferros. Saiu aos 64 minutos, perante a inevitabilidade de os azuis correrem mais riscos.

Cassierra: atirou ao ferro esquerdo na primeira parte e voltou a dispor de boas oportunidades na etapa complementar. Movimentou-se bem nos espaços, deu muito trabalho aos defesas sadinos, mas não foi feliz na finalização.

Pirri: na primeira parte negou que Licá ficasse isolado e na segunda, com novo corte providencial, evitou que Cassierra pudesse visar a baliza de Makaridze. Não teve uma exibição isenta de erros, mas foi fundamental no eixo defensivo, onde formou este sábado dupla com João Meira.

Éber Bessa: é uma formiga trabalhadora no meio-campo dos sadinos e pau para toda a obra. Começou a dividir o eixo do meio-campo com Carlinhos e acabou a fechar na direita. Melhorou na segunda parte, na qual ameaçou o golo num remate na cobrança de um livre de meia-distância.