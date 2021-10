Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (0-1) frente ao Benfica:

«Se olharmos para o jogo o Benfica só teve mais posse de bola, nós tivemos as oportunidades mais flagrantes. Ficava contente com o empate, mas com um amargo porque podíamos ter conquistado os três pontos. Temos de tirar ilações disto, com a reposta que vamos dar já amanhã. Isso é muito importante, a forma como nos vamos apresentar amanhã».

[Derrota moralizadora] «Não gosto de perder, mas olhando para aquilo que foi o jogo, hoje penso que pela primeira vez no campeonato o Benfica jogou contra uma equipa que fez mais remates. Não ganhámos, mas temos de estar orgulhosos, satisfeitos e motivados para continuar este trajeto. Não conquistamos o que queríamos, num pormenor de um jogador que escorrega».

[Coragem] «Tentámos ganhar o jogo, a forma como saímos em contra-ataque, demonstra isso. Não fizemos antijogo, com todo o respeito pelo meu colega, é uma gafe. Os feedbacks dos jogadores do Benfica foi diferente do que o treinador deu. Passámos a maior parte dos descontos na área do Benfica, a tentar ganhar, faz parte da cultura como estes jogadores olham para os desafios. Mesmos nos descontos as melhores oportunidades são nossas. Deixa-me feliz, é o caráter desta equipa».

[Vizela com mais adeptos] «Tenho vindo a dizer que o futebol português não tinha oportunidade de conhecer esta cidade e estes adeptos. Isso esta a acontecer. Há uma relação muito forte entre adeptos e equipa e penso que ainda se vai fortalecer. Queríamos dedicar esta vitória, ou o ponto, a esta massa associativas, a esta cidade. Ganhámos na bancada».

[Se tivesse feito antijogo podia ter conseguido um ponto?] «Claramente, já em Barcelos estávamos a ganhar nos descontos e a equipa tentou gerir com bola e fazer o segundo. Gosto de pensar em grande, porque se pensarmos pequeno nunca seremos grande. Queremos ter sucesso aqui, mas quando os jogadores sair também. É esta mentalidade que temos».