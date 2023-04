A FIGURA: Buntic

Retardou o golo do Boavista, apenas sendo batido pelo cabeceamento subtil de Yusupha. Antes disso, mesmo numa noite em que o volume de trabalho não foi exagerado, o guarda-redes croata fez duas intervenções preponderantes na segunda metade. Primeiro saiu dos postes a evitar que Yusupha ficasse isolado, defendendo depois em cima da linha um remate de Gorré na marca do penálti.

O MOMENTO: bomba de Rashid (88’)

Lançamento de linha lateral para o Vizela, aparentemente sem perigo de maior. Rashid, aposta de Tulipa a partir do banco, tratou de fazer a diferença. Recebeu junto à quina da área, virou-se para a baliza e disferiu uma bomba que caiu no ângulo da baliza de Bracali, sem hipóteses para o guarda-redes boavisteiro.

OUTROS DESTAQUES

Rashid

O médio entrou em campo para assinar um daqueles momentos que que fazem vibrar o estádio. Para além de ajudar o Vizela a crescer no jogo, apontou o primeiro golo da temporada. E que golo.

Yusupha

Nem sempre esteve em jogo. Por vezes, fruto das circunstâncias, o jogador natural da Gâmbia pareceu algo deslocado. Mas, mesmo na sombra não deixou de lutar e de acreditar. Ao minuto 71 adiantou o Boavista no marcador, assinando o décimo segundo golo da temporada.

Igor Julião

Esteve bem no lado direito, cumprindo com a sua função. Não deu grandes hipóteses aos adversários pelo seu flanco, e esteve ativo ofensivamente. Tirou vários cruzamentos dignos de registo.

Makouta

Depois de definir o jogo com o Vitória na última ronda, voltou a estar em destaque. Fabricou o golo do Boavista com um lance individual do lado direito. Para além disso, emprestou o equilíbrio habitual à equipa.