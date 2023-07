Raphael Guzzo despediu-se nesta sexta-feira do Vizela com uma mensagem emocionante nas redes sociais, após duas temporadas e meia ao serviço do clube.

O médio de 28 anos chegou ao Vizela durante a época 2020/21, contribuindo para a subida ao escalão principal. Nas duas temporadas seguintes, assumiu-se como uma unidade importante na equipa (28+35 jogos).

«Hoje separamos os nossos caminhos. E que sorte foi a minha ter tido a felicidade de podermos ter caminhado juntos e de representar o FC Vizela. Levo no meu coração o vosso amor por este clube, o carinho que sempre me deram e todos os momentos marcantes e históricos que vivemos juntos. Por palavras é muito difícil explicar o que sinto e significado que este tempo que estivemos juntos teve para mim. Esta é uma casa única, onde o espírito de família foi, é e será diferenciador e inquebrável. Para mim, tudo foi único e inesquecível ! Obrigado por tanto e até já», escreveu Raphael Guzzo.