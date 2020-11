Confesso aficionado do videojogo de futebol virtual FIFA, Diogo Jota não está muito satisfeito com o facto de as suas estatísticas na nova versão do jogo não terem sido alteradas em relação à época passada.

«Eles foram apanhados de surpresa com a minha mudança para o Liverpool, achavam que eu ia ficar no Wolverhampton e nem se deram ao trabalho de fazer um upgrade nos atributos da minha carta», lamentou, em entrevista ao programa Einsteins TVI.

«Apesar de eu ter sido um dos melhores marcadores da Liga Europa, infelizmente, eles não se deram ao trabalho de alterar a minha carta», insistiu, revelando que há ainda uma outra ‘dívida’ que os responsáveis do jogo têm.

«Agora já só espero receber a minha carta 99, que eles atribuem a todos os jogadores profissionais», notou.