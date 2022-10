Alinhados no relvado estavam Firmino, Salah ou Darwin. Mas as atenções dos miúdos foram para outro jogador.

O episódio aconteceu no jogo do Liverpool em Amsterdão e foi partilhado pelos reds. No momento da entrada dos jogadores em campo, foi Virgil Van Dijk quem deixou encantadas as crianças que acompanham os jogadores no momento do hino da Liga dos Campões.

Claro que o facto de Van Dijk estar a jogar no seu país também ajuda a explicar, mas quem disse que os defesas centrais não podem ser ídolos dos mais novos?