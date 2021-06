Lucas Covolan, guarda-redes brasileiro do Torquay United, surpreendeu ao marcar um golo fundamental para a sua equipa na final do playoff de acesso à League Two de Inglaterra, frente ao Hartlepool United, ao minuto 90+5.



O Hartrepool estava a vencer graças a um golo de Luke Armstrong, mas Lucas Covolan foi à área contrária, nos derradeiros instantes do encontro, para marcar de cabeça e remeter a decisão para o prolongamento, que ainda está a decorrer.

Covolan, que tem atualmente 30 anos, cresceu no Vasco da Gama e foi internacional sub-20 pelo Brasil.



Veja o golo: