O FC Porto perdeu em casa com o Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (0-1).

Um golo do brasileiro Lucas Paquetá, ao minuto 60, decidiu o encontro do Estádio do Dragão. O árbitro assistente começou por assinalar posição irregular, mas depois o VAR confirmou o golo.

Pouco depois nova decisão corrigida, para desgosto do FC Porto: o árbitro assinalou um penálti por mão na bola, mas ao ver as imagens mudou de ideias.

Já em período de descontos os dragões ainda festejaram o golo do empate, por Mbemba, mas o lance foi anulado por fora de jogo (90+5m).

A segunda mão está marcada para 17 de março.