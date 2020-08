Vanderlei Luxemburgo já reagiu ao comentário de Luís Figo, que havia apelidado o antigo treinador do Real Madrid como o pior que teve na carreira, numa resposta a Rivaldo.

Ora, o atual técnico do Palmeiras afirmou que não tem qualquer mágoa com o internacional português, mas, naturalmente, colocou-se ao lado das palavras de Rivaldo.

«Fico com o Rivaldo, vou tomar atenção ao que ele disse: um grande jogador a reconhecer que eu fui o melhor treinador que ele teve. Prefiro ficar com a opinião do Rivaldo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«O Real Madrid queria que o Figo saísse. O jogador não consegue entender que faz parte do futebol profissional sair de um clube e ir para outro. Não tenho mágoa com ele. Se ele acha isso, é um direito dele. Mas eu fico com a do Rivaldo, que não foi um jogador qualquer», acrescentou.

Luxemburgo falou ainda sobre as declarações sobre Jorge Jesus: «Em momento algum eu denegri o trabalho do Jesus, muito pelo contrário. Ele fez um grande trabalho no Flamengo. Ganhou os títulos que ganhou com mérito. Mas calma aí, o futebol brasileiro não começou depois do Jesus chegar ao Brasil.»