Vanderlei Luxemburgo conquistou o título de campeão estadual de São Paulo pelo Palmeiras e após a final, ganha ao rival Corinthians, aproveitou a ocasião para defender os técnicos brasileiros.

«Luxa» evocou Jesus para defender que o futebol brasileiro «não pode mudar a sua essência».

«A única coisa que eu questiono é que tenhamos de mudar nossas características porque o futebol na Europa é mais rápido. Vamos com calma. Somos pentacampeões do mundo jogando com a nossa cultura. Claro que temos de aprender, fazer cursos. Mas não é mudar nossa essência pentacampeã do mundo, 11 vezes campeã do mundo de clubes e que tem toda uma história sem treinadores estrangeiros. Temos de mudar agora porque Jorge Jesus veio aqui e ganhou uma Libertadores?», questionou Vanderlei Luxemburgo.

Além de citar o ex-técnico do Flamengo, agora no Benfica, Luxemburgo defendeu os treinadores mais velhos: «O Zagallo no Mundial de 1970 jogou como o Barcelona joga, sem ponta-de-lança... Vamos aprimorar cada vez mais, estudar cada vez mais, mas sem mudar a nossa essência. Eu não quero mandar recado para ninguém, porque o maior recado que um treinador poderia dar é ganhar taça. Levante taças. Quando acabou o Mundial aqui no Brasil, o pessoal execrou os mais velhos. Não pode ser mais velho, não é? Felipão e Parreira estavam lá. Então, tinha que colocar um mais jovem. O pessoal da imprensa não tem noção de quantos jovens foram queimados porque criaram a tendência de apostar nos mais jovens, despreparados ainda para assumir um grande clube.»