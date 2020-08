Durante os seis anos passados no Benfica, entre 2009 e 2015, só por uma vez Jorge Jesus conseguiu ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões: aconteceu em 2011/12, época na qual os encarnados caíram nos quartos de final diante do Chelsea.

Agora, Jorge Jesus acredita que o clube da Luz tem mais condições para alimentar o sonho de voltar a conquistar o maior troféu de clubes a nível europeu e explica porquê. «Face à pandemia, o ciclo pode mudar aqui. Porquê? Porque se olharmos para os playoffs, olhamos para as equipas e vemos que já não há tantos tubarões. As equipas não são aquelas grandes equipas que o Barcelona, o Real Madrid e o Bayern Munique tiveram. Mesmo essas equipas também já não estão tão fortes», disse o treinador das águias em entrevista à BTV.

Jesus reconheceu, ainda assim, que as equipas portuguesas têm a tarefa mais dificultada, devido às manifestas dificuldades para segurar os melhores jogadores. «Os melhores jogadores saem e nunca se consegue ter uma grande equipa para lutar com as melhores equipas.»