Com 30 golos marcados, Pizzi teve em 2019/20 a melhor época da carreira em termos de registos individuais. Apesar dos números, Jorge Jesus considera que o médio tem condições para ser mais influente a jogar noutra posição.

«Se não foi o melhor, Pizzi foi o segundo melhor jogador do Benfica no campeonato. Para um jogar que joga naquela posição, [30 golos] é um número muito significativo. Ele pode fazer essas duas posições [n.d.r.: atuar como extremo ou no corredor central], mas é um jogador de último passe. E os jogadores de último passe não jogam nas laterais: jogam nos corredores centrais. Vamos ver o que é melhor. Se estar aberto num corredor ou mais centralizado, como aconteceu nos dois anos comigo», disse o técnico em entrevista à BTV.

Jesus relevou ainda que pretende reforçar a defesa do Benfica com jogadores experientes. «Procuramos mais dois jogadores para preencher a última linha de quatro. Achamos que o Benfica precisa de ter jogadores com algum peso e poder técnico para poder também ajudar os mais jovens, como é o caso do Tavares [n.d.r.: não especificado] do Rúben e do Ferro. É fundamental um onze ter jogadores com alguma experiência», disse.

Na mesma conversa, o treinador do Benfica falou sobre Pedrinho. O médio foi o primeiro reforço anunciado pelas águias para a nova época e em tempos, quando estava no Flamengo, Jesus chegou a dizer que havia jogadores melhores do que ele no Brasileirão. Agora, o técnico esclareceu melhor a declaração. «Se eu estivesse naquela altura a contratar um jogador para o imediato, havia outros com mais experiência, como o caso do Cebolinha ou o Dudu [ex-Palmeiras], que saiu agora do Brasil. Joguei duas vezes contra o Pedrinho: é um jovem com talento. É um jogador para se trabalhar. O Dudu e o Cebolinha já não deixam dúvidas, por isso é que são jogadores de seleção.»