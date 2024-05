Diogo Costa e Francisco Conceição foram multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido aos incidentes na derrota do FC porto no terreno do Estoril, a 30 de março, na 27.ª jornada da Liga.

O guarda-redes dos dragões foi multado em 765 euros, enquanto o extremo terá de pagar 1.020 euros.

Recorde-se que os dois jogadores foram expulsos durante a partida, mas estas duas multas estão relacionadas com os processos instaurados pelo CD da FPF devido ao comportamento dos atletas no caminho para os balneários.

Segundo foi possível saber, o delegado da Liga presenciou pontapés em portas e impropérios vários da parte de Diogo Costa e de Francisco Conceição, tendo escrito tudo no relatório.