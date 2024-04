Para além de Pinto da Costa e do próprio FC Porto, também Diogo Costa e Francisco Conceição estão a contas com processos disciplinares devido ao que aconteceu na derrota do último fim de semana no terreno do Estoril.

Os dois jogadores foram expulsos durante a partida, recorde-se, no entanto os processos disciplinares não têm nada a ver com o que aconteceu no campo: foram levantado devido ao comportamento dos atletas no caminho para os balneários.

Segundo foi possível saber, o delegado da Liga presenciou pontapés em portas e impropérios vários da parte de Diogo Costa e de Francisco Conceição, tendo escrito tudo no relatório. Nesse sentido, e na posse destes dados, o Conselho de Disciplina decidiu abrir um processo disciplinar a cada jogador, que incorrem agora num castigo mais pesado.