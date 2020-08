Jorge Jesus revelou que pretende reforçar o plantel do Benfica com um jogador por posição e confirmou a chegada iminente de mais um reforço ao clube da Luz.

Desde a minha Chegada, o Gilberto já está e o [Éverton] Cebolinha ainda não está completamente. A nossa ideia é podermos contratar mais um jogador por posição. Seis, sete jogadores, no máximo.», disse em entrevista à BTV o treinador, mencionando que Pedrinho e Helton Leite já estavam contratados antes de regressar ao clube da Luz.

Jorge Jesus disse já ter uma ideia de como pretende arrumar o plantel, mas garantiu que não vai tomar decisões sem observar os jogadores. «Quando começo uma pré-época gosto de, ao longo das semanas da pré-época, principalmente nas primeiras duas, conhecer melhor os jogadores e ter ideias mais fixas. Uma coisa é conhecer um plantel fora e outra é dentro. Há muitos jogadores que vão começar a época e que ainda não chegaram. E há muitos que vão começar e não vão acabar. (...) Há já alguns nomes que tenho na cabeça face à quantidade para a posição e o historial que tiveram no Benfica: à partida são jogadores em que a minha decisão já está tomada.»

O técnico do Benfica disse ainda o número de atletas que pretende ter no plantel. «Cerca de 25, não contando com os três guarda-redes. São mais do que dois jogadores por posição, porque vamos enfrentar várias competições. (...) Há lugares específicos em que não podemos ter polivalência. Mas há outras em que temos de ter polivalência. O futebol vai evoluir nesse capítulo», frisou, confirmando ter pedido para ter Diogo Gonçalves, que pode atuar como extremo e lateral-direito, na pré-época. «O Diogo foi formado no Benfica e eu pedi para ele fazer a pré-época: quero conhecê-lo melhor.»