Salif Keita, antigo avançado maliano que passou pelo Sporting entre 1976 e 1979, morreu neste sábado aos 76 anos, anunciou o Governo do Mali.

Salif Keita, o primeiro futebolista a receber a Bola de Ouro africana em 1970, ficou conhecido como «Pérola Negra do Mali» e fez história sobretudo ao serviço do Saint-Étienne, equipa ao serviço da qual conquistou três campeonatos, três Supertaças e duas Taças de França na viragem da década de 60 para 70.

Em 1970/71, no Saint-Étienne, foi Bota de Prata da Europa com 42 golos apontados na Liga francesa, tendo ficado apenas atrás do jugoslavo Josip Skoblar, do Marselha.

Depois de cinco anos no Saint-Étienne, teve uma passagem de apenas uma época pelo Marselha, que deixou após os responsáveis do clube terem tentado naturalizá-lo francês, o que recusou. Sai para o Valência, onde esteve três anos e enfrentou racismo por parte dos jornais desportivos.

Após o Valência, seguiu-se o Sporting, onde partilhou o ataque com lendas dos leões com nomes de peso como Jordão e Manuel Fernandes. Em três temporadas, apontou 33 golos e ajudou a ganhar uma Taça de Portugal.