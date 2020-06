O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, assumiu que Madeleine McCann, desaparecida em 2007 no Algarve aos 3 anos de idade, está morta.

«Gostava de começar por dizer que na investigação do desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann, com 3 anos, da Praia da Luz, no Algarve, assumimos que a menina está morta», afirmou Christian Wolters, procurador e porta-voz, durante uma declaração à imprensa sem direito a perguntas.

Referindo que se tratava de uma curta declaração, Christian Wolters, procurador e porta-voz do Ministério Público de Braunschweig adiantou que está a ser investigado «um cidadão alemão, de 43 anos, por suspeita de homicídio».

O suspeito foi acusado de abuso sexual de menores, entre outros crimes, e está a cumprir pena de prisão.

«O homem terá vivido no Algarve, durante períodos entre 1995 e 2007. Segundo as informações que temos, terá desempenhado vários trabalhos em Lagos, alguns deles ligados à gastronomia. Outras evidências sugerem que cometeu vários crimes para conseguir dinheiro, incluindo roubo em cadeias de hotéis e casas de férias e tráfico de drogas», acrescentou Christian Wolters.

O procurador pediu ainda a colaboração de todos para encontrar informações ligadas ao caso.

O suspeito de ter sequestrado e assassinado Madeleine McCann foi esta quinta-feira identificado pela imprensa britânica e alemã. Trata-se de Christian Brueckner, um homem de 43 anos, que está detido na Alemanha a cumprir uma pena de sete anos de prisão por violação de uma norte-americana em Portugal.