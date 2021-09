[ATUALIZADO]



A federação egípcia anunciou esta quarta-feira o nome de Carlos Queiroz para o cargo de selecionador nacional. Aos 68 anos, o treinador português volta ao ativo e tentará qualificar os faraós para o Campeonato do Mundo de 2022.



Queiroz abandonou a seleção da Colômbia em novembro de 2020 e estava há dez meses a aguardar um novo projeto. O Iraque também estava interessado, mas Queiroz terá sentido que o projeto com a federação egípcia lhe dá mais possibilidades de estar no próximo mundial.



O antecessor de Carlos Queiroz, Hossam El-Badry, foi despedido depois do empate consentido na visita ao Gabão. El-Badry saiu com um registo de seis vitórias e quatro empates.



O Egito está no Grupo F de qualificação para o Mundial, na zona africana. Soma uma vitória e um empate e tem quatro pontos. O grupo é liderado pela Líbia (6), com o Gabão (1) e Angola (0) mais atrás.

Esta será a sexta seleção nacional treinada por Carlos Queiroz, depois de Portugal (em dois ciclos), Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão e Colômbia.



Queiroz esteve no Mundial de 2010 com Portugal, e depois nos Mundiais de 2014 e 2018 com o Irão.