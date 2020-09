Depois do golo frente ao Benfica, Zivkovic voltou a marcar pelo PAOK. Lançado por Abel Ferreira na equipa titular, o extremo sérvio abriu o marcador no encontro frente ao Atromitos logo no arranque da segunda parte. O ex-Benfica iniciou a jogada e concluiu com um disparo de pé direito no coração da área após cruzamento de Giannoulis.



Contudo, o vice-campeão grego acabaria por conceder o empate já no quarto de hora final. O autogolo de Mihaj impediu o PAOK de manter o registo 100 por cento vitorioso na Liga.

O conjunto do técnico luso tem agora quatro pontos em dois jogos enquanto o Atromitos somou os primeiros pontos na prova.

O golo de Zivkovic: