Zivkovic é reforço do PAOK depois de ter rescindido com o Benfica. O internacional sérvio muda-se assim para a equipa que é treinada por Abel Ferreira e que vai defrontar as águias na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O jogador de 24 anos que representou o Benfica nas últimas quatro épocas já surgiu vestido com o número 14 na camisola do clube grego.

Ao serviço dos encarnados, Zivkovic fez 88 jogos, marcando quatro golos. Na última época perdeu claramente protagonismo e apenas foi utilizado em quatro jogos, três dos quais no campeonato, onde somou apenas 64 minutos no total.

[em atualização]