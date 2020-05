João Félix revelou as «picardias» que mantém com Herrera e Felipe, antigos jogadores do FC Porto, no Atlético Madrid a propósito da luta pelo título em Portugal, numa altura em que se aproxima o regresso da Liga, com o FC Porto no topo da classificação com apenas mais um ponto do que o Benfica, ainda com dez jornadas por disputar.

«Não fizemos aposta, mas claro que eu disse que o Benfica ia ser campeão. Há sempre aquelas picardias normais, são dois contra um, mas aguento bem com eles. Eles podem atacar-me esta época porque o FC Porto está em primeiro, mas eu ataco-os sobre a época passada em que ganhámos lá 2-1. Eles calam-se logo e metem a viola no saco», destaca o jogador do Atlético Madrid em declarações à BTV.

Ao contrário do que aconteceu na última temporada de João Félix, agora foi o FC Porto a recuperar de um atraso de sete pontos e a passar para a frente, mas o internacional português está convencido que a sua antiga equipa ainda pode chegar ao título.

«Sinceramente acredito. Acredito a cem por cento que o Benfica consiga ganhar o campeonato. Tem equipa para isso e tem treinador para isso. Têm feito um bom campeonato, tiveram aquele deslize, mas tinham feito um campeonato excelente até aí. O campeonato é longo, o ano passado também estávamos a sete pontos e acabámos com mais dois. Agora estamos em segundo, mas ainda faltam jogos. Acredito a cem por cento que vão estar no Marquês a festejar», comentou.

O Atlético Madrid, em Espanha, está mais longe da luta pelo título, mas a equipa de Diego Simeone está lançada na Liga dos Campeões, depois de ter afastado o Liverpool, o detentor do título, da contenda.

«É um sonho que eu tenho. Tendo já eliminado o Liverpool, com a equipa a fazer uma exibição muito boa, tudo é possível. Na Champions também é preciso um bocadinho de sorte, esperamos tê-la. Se ganhasse a Champions este ano seria algo muito bom na minha carreira e um dos dias mais felizes da minha vida porque é um sonho que tenho desde que vejo futebol», destacou ainda.