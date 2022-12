Jack Grealish deixou rasgados elogios a Bernardo Silva, médio português com quem partilha o balneário do Manchester City.

Em declarações ao jornal The Mirror, o inglês diz mesmo que Bernardo fez mudar a forma como entende o futebol e considera-o mesmo o melhor com quem já jogou.

«O Bernardo mudou a forma como eu vejo o futebol. De todos os jogadores com quem joguei, ele é provavelmente o melhor. A forma como o cérebro dele funciona é uma loucura», defende.

Grealish contou depois um jogo que lhe ficou marcado com um pedido de Guardiola a Bernardo, que o deixou boquiaberto.

«Lembro-me de um jogo no ano passado em que o Pep o mandou ir recolher a bola junto do Ederson. Ele passava-lhe a bola e o Bernardo ia por ali fora a driblar. E eu a pensar “O que raio é isto? Este gajo acha que está a jogar futebol no recreio da escola?”. Foi incrível. Ele é inacreditável», acrescentou.

O inglês que está no Mundial com a seleção dos «Três Leões» realça ainda a coragem de Bernardo Silva.

«Pep diz que quer mostremos “tomates”. Temos de querer a bola, mesmo sob pressão, quando os adeptos adversários estão em cima de nós, a assobiar. E ele a dizer para lhe darmos a bola. Em poucas palavras, isso é o Bernardo», resume.