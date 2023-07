O Bahia foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil.

Depois do empate em casa a um golo com o Grêmio, a equipa de Renato Paiva voltou, tal como no primeiro jogo, a estar em vantagem na eliminatória. Já perto do apito para o intervalo, Everaldo inaugurou o marcador para os visitantes através de um grande remate de fora da área.

Só que o Grêmio conseguiu empatar aos 72 minutos por intermédio do paraguaio Mathias Villassanti.

O 1-1 ao cabo do tempo regulamentar levou o jogo para o desempate por penáltis, onde a equipa de Porto Alegre fez a festa.

Também em jogo dos quartos de final, o Flamengo venceu fora o Athletico Paranaense por 2-0 (Erick na própria baliza aos 45m e Gabigol aos 90+3m) e apurou-se também para a próxima ronda.