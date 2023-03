Paul Scholes, antiga figura do Manchester United, elogiou a resposta «brilhante» de Bruno Fernandes diante do Betis, após a humilhação de Anfield, mas sublinhou que o internacional português não tem o perfil correto para capitanear os red devils, uma vez que tem as emoções à flor da pele.

«O capitão tem de ser influente, um líder, uma pessoa calma. Não acho que ele seja a pessoa ideal para ser capitão. Na verdade, ele é o sub-capitão, mas Maguire não tem jogado. Seguindo em frente, ao jogar os grandes jogos, a lutar por títulos, a jogar finais de Liga dos Campeões, um capitão com menor carga emocional seria melhor», disse o antigo internacional inglês na estação televisiva BT Sports.

Scholes, ainda assim, considerou que as críticas dirigidas a Bruno Fernandes nos últimos dias foram exageradas. «Sim, acho. Pediram-lhe para jogar numa posição em que não está confortável. Sacrificou-se por isso.»

Contudo, a antiga glória do Manchester United reprovou o comportamento do português dentro de campo e realçou a passividade do futebol luso com certas atitudes.

«Vimos que ele estava frustrado com os companheiros de equipa, não deverá estar orgulhoso do que aconteceu. Fazia gestos com os braços, empurrou o árbitro, acho que vai aprender com isso. Ele vem de Portugal, onde eles fazem esse tipo de coisas a toda a hora, mas em Inglaterra não é aceitável. Daqui para a frente, ele tem de tentar livrar-se destas coisas irritantes do seu jogo», concluiu.