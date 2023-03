O futebolista português Bruno Fernandes, do Manchester United, está entre os quatro nomeados para jogador da semana na Liga Europa, após os oito encontros da primeira mão dos oitavos de final, realizados esta quinta-feira.

Bruno Fernandes, autor de um golo e de uma assistência na vitória por 4-1 ante o Betis, concorre com Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Roma) e Victor Boniface (Union St. Gilloise).

Tapsoba, ex-V. Guimarães, fez o segundo golo da vitória do Leverkusen ante o Ferencvaros, por 2-0.

Já Paulo Dybala assistiu para um golo na vitória da Roma, treinada pelo português José Mourinho, sobre a Real Sociedad (2-0).

Por sua vez, Boniface foi importante para a equipa belga arrancar um empate na visita ao Union Berlim (3-3), ao marcar dois golos.

Who gets your vote? 🧐



⭐️ Victor Boniface

⭐️ Paulo Dybala

⭐️ Bruno Fernandes

⭐️ Edmond Tapsoba@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL