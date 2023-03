A Roma venceu em casa a Real Sociedad por 2-0 e está mais perto dos quartos de final da Liga Europa.

Com Rui Patrício a titular, os Giallorossi marcaram logo aos 13 minutos por intermédio de El Shaarawy na sequência de uma transição letal. Dybala lançou Abraham e o inglês trabalhou bem sobre um adversário para depois servir o internacional italiano, que finalizou com arte ao segundo poste.

Calculista e sem abdicar dos equilíbrios, a Roma fez uma exibição bastante segura sobretudo do ponto de vista defensivo, mas não se livrou de um ou outro calafrio: aos 21 minutos, Kubo acertou no poste esquerdo e Merino, aos 83m, falhou entre Mancini e Patrício.

O conjunto de Mourinho não tardou a fazer jus à velha máxima do «quem não marca, sofre» e ao minuto 87, na sequência de um canto superiormente cobrado por Dybala, Kumbulla, lançado ao intervalo para o lugar de Diego Llorente, marcou de cabeça.

A Real Sociedad terminou o jogo com superioridade estatística, mas a competência, o controlo do jogo mesmo sem bola e o sentido prático da Roma fez a diferença numa vitória com claro selo de José Mourinho.