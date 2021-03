Após o apuramento do Real Madrid para os quartos de final da Liga dos Campeões, o diretor de relações institucionais, Emilio Butragueño falou sobre o eventual regresso de Cristiano Ronaldo.



«Já veremos», atirou, de forma curta, em declarações ao AS.



O dirigente dos merengues abordou ainda o processo de renovação de Sergio Ramos. «Estamos felizes que ele tenha voltado com o seu espírito vencedor e liderança. Era um golo fundamental [o de penálti] porque nos dava liberdade. Estamos felizes como estamos. O facto de a equipa estar nos quartos de final é magnífica. Todos sabem o que significa o Sergio e o quão importante é para a equipa», atirou.



Lembre-se que na última semana o Ronaldo há rumores acerca da possibilidade de este voltar ao antigo clube. Tanto Zidane como Benzema não fecharam a porta ao retorno do português à capital espanhola.