O Al Nassr venceu em casa do Al Shabab, esta segunda-feira, por 5-2, carimbando a passagem às meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita.

A equipa comandada por Luís Castro até começou mal e podia ter-se apanhado em desvantagem em cima do quarto de hora de jogo, mas Yannick Ferreira-Carrasco escorregou na hora de bater o penálti e atirou a bola por cima da baliza.

Depois disso, o Al Nassr recompôs-se e assumiu o controlo do jogo. Seko Fofana abriu o marcador aos 17 minutos, na recarga a um remate de Sadio Mané, mas a equipa da casa ainda chegou ao empate, por Carlos Júnior (24m), ex-Santa Clara, na sequência de um pontapé de canto.

Logo de seguida, o Al Nassr deu uma aula de contra-ataque, que culminou com um passe de Otávio para Sadio Mané fazer o 2-1 (28m).

Em tempo de descontos da primeira parte, Ghareeb (45+4m) elevou a vantagem.

Na segunda parte, o ritmo de jogo baixou e teve de se esperar pela reta final para ver o momento de maior brilhantismo. Aos 74 minutos, Otávio bisou nas assistências com um passe fabuloso e colocou Cristiano Ronaldo na cara do guarda-redes. O avançado português marcou e chegou à marca redonda os 50 golos em 2023.

Já em tempo de descontos, Hattan Bahbrin reduziu para os anfitriões, enquanto Mohammed Maran (90+7m) fixou as contas do jogo, num lance em que Mané deixou Ever Banega completamente para trás.

Com este triunfo, o Al Nassr junta-se ao Al Khaleej e ao Al Hilal nas meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita. Al Faysaly e Al Ittihad vão decidir a última vaga.