Aos 38 anos e com a 200.ª internacionalização a aproximar-se, Cristiano Ronaldo foi desafiado a recordar o percurso na seleção, que iniciou há duas décadas.

«Não acho que tenha mudado muito a maneira de ser, mas começamos a perceber o jogo de maneira diferente com a experiência. Os primeiro momentos são momentos de inocência, ilusão e descoberta. Fui assim no princípio, mas agora há outros fatores que são importantes, pelo facto de ser capitão, ter esta geração de jogadores muito jovens, tentar ser um exemplo, o que acaba por acontecer de maneira natural. Mas, ao longo da vida, temos de mudar. Não posso ser a mesma pessoa com 20 anos que sou agora», afirmou o avançado do Al Nassr na conferência de imprensa de antevisão ao Islândia-Portugal.

«Sinto que ainda continuo a ser uma grande valia na seleção, não só dentro de campo, mas também fora, por aquilo que tenho feito e pela ajuda que dou aos meus companheiros. E quero continuar, sinto que ainda tenho muito para dar. É viver o momento, que é bom. Gosto de viver o presente. O futuro só Deus sabe», completou.

Coletivamente, Ronaldo quer «ganhar mais alguns títulos com a seleção», mas, no plano individual, aponta a mais recordes. «Vou dizer mais uma vez: não sigo os recordes, os recordes é que me seguem. Fico muito feliz, também é a minha motivação para continuar a jogar ao mais alto nível na seleção. Estou a alcançar bastantes recordes, isso deixa-me feliz e com ambição de fazer muita história com Portugal.»

Apesar de jogar na liga saudita, Ronaldo considera que pode continuar a representar a equipa das Quinas.

«Não interfere nada. Desde que jogo na Arábia Saudita, vim à seleção e joguei três jogos. Estou feliz, a liga saudita é boa e, se virmos as transferências, falam por si mesmas. Estou feliz, estou na seleção, joguei três jogos e marquei quatro golos, ajudei a equipa e amanhã [terça-feira] quero marcar de novo. Se não marcar, quero que Portugal ganhe, é o mais importante», concluiu.

Portugal defronta a Islândia esta terça-feira, às 19h45, num jogo da fase de qualificação para o Euro 2024 para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.