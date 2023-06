Cristiano Ronaldo cumpre esta terça-feira, no jogo frente à Islândia, as 200 internacionalizações com a camisola principal da Seleção Nacional. Por isso esteve esta tarde frente aos jornalistas, a dizer tudo o que significa para ele atingir este número.

«Significa muito, desde o primeiro dia em que fui internacional... Representar a Seleção sempre foi um sonho e ficarei cá até achar que devo. Eu, o treinador e o presidente. Nunca abdicarei de cá vir, porque para mim é sempre um sonho jogar pela Seleção», começou por responder.

«Fazer 200 internacionalizações não é para qualquer um, demonstra o amor que tenho pelo país, por jogar pela nossa seleção e não é coincidência. Fico muito orgulhoso por isso. Quero continuar a jogar e a alegrar a minha família, amigos e todos os portugueses. Tem sido uma caminhada longa, mas que não terminará em breve, espero eu.»

Questionado depois sobre o jogo mais marcante entre os 199 que já realizou, Cristiano Ronaldo recordou as grandes vitórias, o Euro 2016 e a final da Liga das Nações, mas acrescentou que para ele o jogo mais importante é sempre o próximo.

«É difícil mencionar só um jogo, foram tantos momentos bonitos que vivi na seleção e vou continuar a viver. O mais fáceis de memorizar é quando ganhámos, as finais, o Euro 2016, a Liga das Nações... Mas há muitos momentos bons, vitórias sofridas, prefiro dizer que o jogo mais importante é o próximo, que vai ser amanhã, não deixando de fora todos os momentos bonitos que vivi», referiu.

«É sempre um orgulho representar a seleção, serei o primeiro da história a conseguir 200 jogos e fico muito orgulhoso por isso, é algo que nunca pensei.»