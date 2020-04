Klérberson foi apresentado no Manchester United em conjunto com Cristiano Ronaldo. No entanto, os dois tiveram percursos muito diferentes: o brasileiro fez dois golos (30 jogos) em duas temporadas enquanto o português somou golos, títulos, quebrou recordes e transferiu-se para o Real Madrid.



O antigo internacional canarinho lembrou quando os dois foram apresentados em Old Trafford, ao lado de Sir Alex Ferguson.



«Lembro-me que quando estávamos em Paris para jogar um amigável contra França. Havia o interesse do Man, United em contar com o Ronadinho e queriam que eu também fosse. Estava no hotel e pensei na experiência fantástica que seria ir jogar para Inglaterra para um dos melhores cubes do mundo», começou por dizer, citado pela ESPN.



«Deixei França a achar que o Ronaldinho também iria para o Manchester United. Ele acabou no Barcelona e eu fui para Inglaterra», acrescentou.



O ex-médio recordou a conjunta com Cristiano Ronaldo em Manchester e teceu-lhe rasgados elogios.



«Fui apresentado com esse fenómeno, o Cristiano Ronaldo. A primeira vez que tivemos contacto foi engraçada. Só nós é que falávamos português, todos à nossa volta falavam inglês e ficámos meio perdidos. Logo no primeiro treino deu para ver a qualidade dele. Falava-se da criatividade que tinha, que era uma aposta. Vias Vias nos seus olhos o jogador fantástico que era e o quanto ele queria ser o melhor. Trabalhou muito e merece tudo o que conquistou», referiu.



Kléberson estava convicto de que Ronaldinho iria para Old Trafford e, mais tarde, fez confrontar o compatriota com isso. «Encontrei-o anos depois e disse-lhe: 'Foste para o quentinho e deixaste-me no país do frio e da chuva.»