Nelson Monte já conseguiu deixar a Ucrânia. O defesa-central do Dnipro-1 estava a tentar deixar o país desde quinta-feira, dia do início da invasão da Rússia ao país.

O jogador português, de 26 anos, acabou por sair da Ucrânia através de uma fronteira com a Roménia após uma longa e dura viagem e à hora da publicação deste artigo estava a caminho do aeroporto de Iasi, nordeste da Roménia.

Na quinta-feira, Monte falou com o Maisfutebol. Encontrava-se, já em fuga, num hotel pertencente ao dono do clube, a cerca de hora e meia da cidade de Dnipro. Juntamente com um grupo de futebolistas estrangeiros do Dnipro-1 (entre eles o ex-Moreirense Felipe Pires), tinha previsto ir de carro ir de carro até à Polónia ou seguir até à capital Kiev para ser recolhido por uma equipa da embaixada portuguesa, mas o deteriorar da situação quer em Lviv (a oeste, junto à fronteira com a Polónia) quer na capital levou-o a alterar o plano de fuga.

Agora, Nelson Monte está são e salvo e cada vez mais perto de cumprir o maior desejo. «A coisa que eu mais quero é chegar a Portugal para estar junto da minha família», disse ao nosso jornal.