Final de jogo duríssimo para o At. Madrid de João Félix na visita ao Valência de Hélder Costa e Gonçalo Guedes.

O campeão espanhol esteve o jogo todo a vencer, chegou ao minuto 90 com dois golos de vantagem e o jogo aparentemente controlado, mas viu Hugo Duro bisar nos descontos, empatou 3-3 e ficou a quatro pontos do Real Madrid.

Com João Félix no banco – entrou aos 87m e assistiu de perto ao descalabro -, a equipa de Simeone chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Luis Suárez.

O Valência empatou a abrir a segunda parte num autogolo de Savid, após remate de Guedes defendido por Oblak contra o companheiro, mas pouco depois o At. Madrid recuperou a vantagem graças a um golaço de Antoine Griezmann.

Aos 60m foi a vez de Vrsaljko fazer o 3-1, num lance que comçou por ser anulado pelo árbitro, mas que o VAR corrigiu para soltar a festa colchonera.

O pior para o adversário do FC Porto na Champions, porém, estava guardado para o fim. Hugo Duro entrou aos 85m, reduziu para 3-2 aos 90+2 e fez o resultado final aos 90+6 para desespero de Simeone no banco.

No primeiro jogo do dia, o Villarreal venceu o Getafe por 1-0, graças a um golo de Trigueros aos 10m, num jogo em que Florentino não saiu do banco da equipa madrilena.

(Imagens vídeo Eleven Sports)