O PAOK de Abel Ferreira respondeu à goleada do Olympiakos de Pedro Martins, na véspera, com uma vitória no campo do Panionios (2-0), no jogo que encerrou a 15.ª jornada do campeonato grego.

Uma vitória que permite à equipa de Salónica seguir no topo da classificação colada aos rivais do Pireu, com os mesmos 37 pontos, mais dez do que o AEK que está no terceiro lugar.

Depois de uma primeira parte sem golos, Abel Ferreira lançou Vieirinha ao intervalo e o PAOK marcou logo a seguir, aos 48 minutos, pelo islandês Sverrir Ingason. Uma vitória depois confirmada, aos 62 minutos, pelo inglês Chuba Akpom.

A liga helénica conta com mais uma ronda antes do Natal, com o Olympiakos a visitar o campo do Volo no domingo e o PAOK a receber o Atromitos na segunda-feira. Pedro Martins e Abel Ferreira procuraram virar o ano sem derrotas no campeonato, uma vez que, até esta altura, soma onze vitórias e quatro empates.

Confira a classificação da liga grega