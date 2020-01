O AEK Atenas venceu neste domingo o Larissa, em encontro referente à 19.ª jornada do campeonato grego, com uma curiosidade: os três golos da equipa foram marcados por portugueses (3-0).

Nélson Oliveira começou por assistir André Simões para o 1-0 e assinou o segundo golo do AEK. Pouco depois, foi o lateral Hélder Lopes a fixar o resultado final.

O Olympiakos de Pedro Martins, com José Sá e Rúben Semedo no onze, continua a liderar a prova, na sequência de um triunfo por 4-2 frente ao Aris Salónica, que apresentou Hugo Sousa como suplente utilizado. O PAOK de Abel Ferreira venceu o Asteras Tripoli por 3-1, com Vieirinha e o luso-cabo-verdiano Fernando Varela de início, mantendo o segundo lugar, a um ponto do Olympiakos. O AEK está na terceira posição.