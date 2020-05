A Liga polaca está de volta, após quase três meses de paragem forçada pela pandemia de covid-19, e nesta jornada de retoma houve duelo português: André Martins foi ganhar ao reduto de Pedro Tiba.

Ambos os jogadores lusos foram titulares, mas o Legia venceu no reduto do Lech Poznan graças a um golo de Tomas Pekhart, apontado logo ao minuto 17. Um lance caricato, com o guarda-redes Mickey van der Hart a socar a bola contra um colega, e esta a bater ainda na trave antes de cair junto a Pekhart, que só teve de encostar em cima da linha de golo.

Pedro Tiba esteve muito ativo a criar jogadas de perigo, mas o Lech Poznan não evitou a derrota caseira, e caiu para a quinta posição.

André Martins saiu ao minuto 67 na equipa do Legia, que teve ainda Luís Rocha no banco, e que continua a liderar com oito pontos de vantagem sobre o Piast Gliwice, que goleou o Wisla Cracóvia por 4-0.

Veja o resumo do encontro: