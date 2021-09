Cristiano Ronaldo está a ter um arranque à sua imagem no regresso ao Manchester United, com quatro golos em três jogos.

Ainda assim, os elogios em Inglaterra não são unânimes e há quem critique o internacional português.

Jamie O’Hara, antigo jogador do Tottenham é um deles. O ex-futebolista criticou Ronaldo por considerar que ele tem tentado conquistar penáltis com simulações, dando o exemplo de uma jogada que aconteceu no jogo frente ao West Ham, no passado fim de semana.

«Ronaldo vai em velocidade e ultrapassa Zouma, mas, se virmos bem, ele já está em queda. Ele mergulhou à procura do penálti. Se ele ultrapassasse Zouma e sentisse o contacto, seria penálti. Mas o que verdadeiramente me chateia é que Ronaldo mergulha e vai à procura daquilo», acusou O’Hara, em declarações ao programa Talk Sport.