O Real Madrid soma e segue na Liga espanhola: o líder mostrou a sua força, neste domingo, ao vencer o dérbi com o Atlético por 2-0.

Com João Félix no banco colchonero, o Real adiantou-se no marcador ao minuto 16. Vinicius Júnior apareceu pela direita e cruzou atrasado, na medida certa, para o remate de primeira de Karim Benzema.

Félix entrou ao intervalo e tentou logo agitar o jogo, mas o Atlético acabou surpreendido... em contra-ataque: Asensio aumentou a vantagem ao minuto 57, após nova assistência de Vinícius Júnior.

Com este resultado o Real Madrid passa a liderar com 42 pontos, mais oito do que o Sevilha, que tem um jogo a menos.

O Atlético está na quarta posição, a quatro pontos do Betis (com um jogo a menos), que goleou a Real Sociedad.

IMAGENS ELEVEN SPORTS