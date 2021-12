Florentino Luís trocou no verão o Benfica pelo Getafe, clube da Liga espanhola onde leva 12 jogos e duas assistências.

O médio emprestado pelas águias falou aos canais do clube espanhol sobre os primeiros meses no Getafe, defendo estar a crescer numa das melhores ligas do mundo.

«Quando vim para cá, fiquei muito orgulhoso. Porque ia ter a oportunidade de jogar numa das melhores ligas do mundo. Estou num momento de crescimento. Estou a evoluir cada vez mais, em aspetos nos quais não sou tão forte», começou por dizer.

«Ainda há muito para ver. Ainda vou ajudar muito o Getafe a conseguir alcançar os seus objetivos», acrescentou.

Florentino falou ainda sobre a adaptação a Espanha, assumindo que o crescimento do futebol português tornou a adaptação simples.

«O futebol espanhol é parecido com o futebol português: muito técnico e tático. Os jogadores têm muita qualidade. Por isso, não custou muito a adaptação. O futebol português está a crescer. Basta perceber pelas duas equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões», sublinhou.