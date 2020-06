Após um golo e duas assistências frente ao Lecce, Cristiano Ronaldo começou o fim-de-semana com um look arrojado que está a dar que falar.



O português vestiu uma camisa havaiana com várias cores e com uns calções a combinar de uma marca luxuosa.



«Começar o fim de semana com boas vibrações e com estilo», escreveu o avançado da Juventus na legenda da foto.



Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 pic.twitter.com/EXHMtk25UT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020