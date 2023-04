O Celtic deu um passo provavelmente decisivo para a conquista de mais um título escocês, ao vencer o rival Rangers por 3-2, em jogo da 31.ª jornada da Liga escocesa.

Com um ambiente incrível no Celtic Park, Jota assumiu um papel fundamental no Old Firm.

O Rangers teve um golo anulado a Morelos, ao minuto 21, após recurso ao VAR. Cinco minutos depois a equipa da casa adiantou-se no marcador, com um golo de Kyogo Furuhashi.

Os visitantes restabeleceram a igualdade mesmo à beira do intervalo, através de um livre direto de James Tavernier.

Uma assistência involuntária de Jota serviu o «bis» de Kyogo Furuhashi, já na segunda parte (62m), e ao minuto 73 o português aproveitou um mau atraso de Souttar para fazer o 3-1.

James Tavernier também bisou (79m), apontando assim o 100.º golo com a camisola do Rangers, mas o Celtic segurou o triunfo, e tem agora 12 pontos de vantagem sobre o rival, com sete jornadas por disputar.